Гривня на міжбанку продовжує падати – 26,30 за долар
17:25, 15 листопада 2016Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,0450/28,2060 грн/євро.
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 26,0118 грн/дол. / Фото УНИАН
У вівторок, 15 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,15/26,30 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 28,0450/28,2060 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4020/0,4050 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,0118 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 434 угоди на суму 246,82 млн дол.
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