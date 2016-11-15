Гривня на міжбанку продовжує падати – 26,30 за долар

У вівторок, 15 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,15/26,30 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Читайте такожНацбанк попередив про загрозу стабільності гривні через політичну дестабілізацію в Україні

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 28,0450/28,2060 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4020/0,4050 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,0118 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 434 угоди на суму 246,82 млн дол.