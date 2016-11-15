Іноземні інвестиції в економіку України зросли на $2,6 мільярда

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 жовтня 2016 року становив 45,152 млрд дол., що на 2,618 млрд дол., або на 6,2%, більше за показник на початок року на рівні 42,535 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у січні-вересні в акціонерний капітал нерезидентів надійшло 3,801 млрд дол. нових інвестицій, при цьому відплив за період сстановить 459,3 млн дол. Негативний вплив негативної переоцінки інвестицій становить 724,4 млн дол., у тому числі негативна курсова різниця - 657,2 млн дол.

У повідомленні наголошується, що інвестиції за 9 місяців надходили з 125 країн світу. Основними інвесторами України, на яких припадає 83,1% загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Російська Федерація, Австрія, Велика Британія, Британські Віргінські Острови, Франція, Швейцарія та Італія.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 1 жовтня становив 6,237 млрд дол. Прямі інвестиції з України надходили в 47 країн світу, в тому числі найбільша частка припадає на Кіпр (93,4%).

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2016 року становив 44,791 млрд дол., що на 2,282 млрд дол., або на 5,4%, більше за показник на початок року на рівні 42,509 млрд дол.