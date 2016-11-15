Нацбанк значно опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 листопада встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

Читайте такожНацбанк попередив про загрозу стабільності гривні через політичну дестабілізацію в Україні

100 USD США – 2601.1762 (15 листопада – 2575.1234)

100 EUR – 2800.1662 (15 листопада – 2775.2105)

10 RUR – 3.9679 (15 листопада – 3.9100)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 15 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,15/26,30 грн/дол.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 28,0450/28,2060 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4020/0,4050 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,0118 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 434 угоди на суму 246,82 млн дол.