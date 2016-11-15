"Старими методами побудувати нову Україну неможливо": Гройсман розповів бізнесу про плани Кабміну

Наступний 2017 рік має стати для України роком економічного зростання та викорінення проявів корупції й популізму, що тягне країну в минуле.

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Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у рамках виступу на Щорічних зборах Європейської Бізнес Асоціації, що об'єднує найбільші українські та іноземні компанії, які працюють на українському ринку.

«Впевнений, що 2017 рік стане роком зростання і повноцінної стабілізації, - сказав Гройсман. - Нам потрібно ухвалювати низку непопулярних рішень. Таких, приміром, як ліквідація проявів корупції на газовому ринку... Звичайно, це виклик - і для влади, і для громадян. І є ті, хто хоче дестабілізувати ситуацію. Зробити те, що робили десятиліттями – влаштувати в країні потрясіння. Але старими методами побудувати нову Україну неможливо».

Гройсман відзначив, що готовий пояснювати кожне рішення уряду, оскільки ці рішення покликані «зробити ситуацію в країні тільки краще». «Ніхто не зможе збити Україну зі шляху змін. І всі випробування ми маємо сприймати як можливості, - наголосив глава уряду. - Ми не займаємося бігом по верхах. Ми досить глибоко вникаємо в ситуацію в країні... І ми будемо йти далі й ухвалювати рішення, які дозволять нам бути сильною економікою. Популісти мають залишитися в минулому. Україна не може дозволити собі популізм».

Гройсман наголосив, що вже за кілька років Україна може досягти значного економічного прогресу. «За Україну потрібно боротися, за зміни потрібно боротися. І людей, які розуміють, що популізм має залишитися в минулому, все більше. Я в це вірю. Настав час відповідальної політики, і ми маємо це продемонструвати», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, уряд закладає зростання економіки України в 2017 році на рівні 3%. Разом з тим, прогноз міжнародних фінансових організацій, а також рейтингових агентств дещо нижчий - на рівні 2 - 2,5%.