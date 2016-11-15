У Києві на хабарі погорів слідчий райуправління поліції

Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва в Facebook.

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Зазначається, що правоохоронець вимагав від громадянина вказані кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. Його викрили після одержання другої частини обумовленої суми.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення працівнику нацполіції про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням)

Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають, додали в прокуратурі.