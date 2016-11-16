НБУ вирішив підтримати гривню – після двомісячної перерви оголосив аукціон з продажу валюти

Національний банк України сьогодні, 16 листопада, проведе валютний аукціон з продажу іноземної валюти за гривні обсягом до 50 млн дол., повідомляється на сайті регулятора.

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Останній раз НБУ проводив аукціон з продажу валюти майже два місяці тому - 21 вересня, після чого проводив аукціони з купівлі, під час яких поповнив золотовалютні резерви на 273 млн дол.

Згідно з анонсом на сайті регулятора, заявки банків для участі у торгах приймаються до 12:00.

За інформацією дилерів комерційних банків, сьогодні, 16 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час відкриття торгів встановилися на рівні 26,15/26,30 грн/дол.

Дані про середньозважений курс гривні на міжбанку на цю годину на сайті НБУ поки відсутні.