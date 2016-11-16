НБУ завершив ліквідацію банку Авакова
Згідно з повідомленням на сайті регулятора, ліквідація банку «Базис» завершилася 28 серпня.
Національний банк України завершив ліквідацію банку «Базис», який належав нинішньому голові МВС Арсену Авакову.
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Згідно з повідомленням на сайті НБУ, ліквідація банку завершилася 28 серпня.
«Ліквідатором банку вживаються заходи щодо виключення банку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року в банк «Базис» була введена тимчасова адміністрація НБУ. Нацбанк постановою №357 від 23 серпня 2012 р. ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора банку «Базис».
Довідка УНІАН. Банк «Базис» заснований у 1991 році під керівництвом екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова. За класифікацією НБУ «Базис» належав до групи невеликих фінансових установ з активами менше 3 млрд грн. Банк входив до складу фінансово-промислової групи «Інвестор». Його найбільшими бенефіціарами на 1 квітня 2012 року були Олег Гайовий, Ігор Моркотонов, Ігор Котвицький.