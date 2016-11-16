Заступника мера Слов'янська спіймали на хабарі в 150 тисяч гривень

Служба безпеки України затримала заступника мера Слов’янська за одержання хабара у 150 тисяч гривень.

Як повідомляє прес-центр СБУ, таку суму (10% від вартості об’єкта) чиновник вимагав за надання переваги у конкурсі з відчуження комунальної власності – будинку колишнього дитячого садочка. Читайте такожНа Донеччині поліція затримала охоронця "народних мерів" Слов'янська Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Посадовця затримано а ст. 208 КПК України. Тривають невідкладні слідчі дії.

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