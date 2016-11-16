Гройсман про підвищення рейтингу України: країна вийшла з переддефолтного стану

Підвищення міжнародним рейтинговим агентством Fitch Ratings суверенного рейтингу України до рівня «В-» із «ССС» говорить про вихід країни з переддефолтного стану, повідомив, відкриваючи засідання уряду, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Він уточнив, що два роки тому Україна зіткнулася із безпрецедентними викликами, однак боротися з ними довелося з «ослабленою економікою й порожнім бюджетом».

«Але за два роки завдяки непопулярним рішенням нам вдалося стабілізувати ситуацію. Це хороший сигнал (підвищення рейтингу - УНІАН), - сказав Гройсман. - У нас також економічне зростання - з третього кварталу 1,8%. Це поки не дуже відчутно для громадян, але це означає, що економіка починає відроджуватися. І наша політика в тому, щоб через економічне зростання ми могли сформувати ресурси та інвестувати їх у реальне життя людей».

Гройсман підкреслив, що визнання позицій України означає те, що країна вистояла і починає відроджуватися. «Звичайно, від математичного зростання до реального відчуття його має пройти час, але ми пам'ятаємо, як відчули всі українські сім'ї падіння економіки. Зараз ми робимо перші кроки (з відновлення держави - УНІАН)», - сказав глава уряду

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило суверенний рейтинг України до «B-» із «CCC», одночасно надавши рейтинг «В» українським євробондам. Підвищенню рейтингу України сприяли кілька факторів. Серед них: зниження фінансового тиску, зростання обсягу золотовалютних резервів, а також відновлення співробітництва з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом і отримання третього кредитного траншу обсягом 1 млрд дол. Разом із тим, на думку аналітиків Fitch, для України залишаються досить високими політичні ризики, особливо ризик ескалації конфлікту на сході, а також ризик зупинки виконання програми реформ, схваленої МВФ.

Як підкреслив міністр фінансів України Олександр Данилюк, Міністерство фінансів продовжить роботу з міжнародними рейтинговими агентствами з метою підвищення кредитних позицій України і, як наслідок, збільшення можливостей нашої країни і ділових кіл нашої країни на міжнародних ринках капіталу.