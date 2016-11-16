Кіберполіція у Києві викрила масштабну мережу онлайн-казино (фото)

12:54, 16 листопада 2016
Фінанси
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Кіберполіція ліквідувала незаконну мережу з 18 онлайн-казино зі щомісячним прибутком понад 400 тисяч євро.

Вадим Троян / Facebook

У Києві кіберполіція викрила злочинне угруповання, яке займалося адмініструванням та функціонуванням 18 популярних у Європі та країнах пострадянського простору незаконних онлайн-казино. Про це у Facebook повідомив перший заступник начальника Нацполіції Вадим Троян.

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До складу угруповання, яке організували громадяни РФ та Литви, входили 20 осіб. Зловмисники налагодили масштабний підпільний бізнес в одному з офісних центрів Києва.

На них працювали близько 120 найманих працівників. "ІТ-спеціалісти, розробники онлайн-ігор, веб-дизайнери, адміністратори гральних веб-ресурсів та фінансисти навіть не підозрювали, що працюють на шахраїв", - написав Троян.

За його даними, щомісячний прибуток від незаконної діяльності складав понад 400 тисяч євро. Злочинці легалізували його через низку офшорних компаній, оформлених на кількох членів ОЗУ.

Вадим Троян / Facebook

Правоохоронці встановили, що учасники злочинного угруповання розробили кримінальну схему оформлення громадянства України. В результаті кільком з них вдалося отримати українські паспорти.

"Отримуючи надприбутки від злочинної діяльності, зловмисники витрачали їх на придбання коштовних прикрас, вогнепальної зброї та наркотиків, які правоохоронці вилучили під час обшуку. Крім того, у шахраїв вилучили 2,5 млн грн. готівкою, незареєстрований пістолет Макарова та 145 набоїв до нього, а також документацію та інші докази протиправної діяльності", - додав Троян.

У операції зі знешкодження ОЗУ брали участь майже 80 працівників Національної поліції та прокуратури, а також спецагенти кіберполіції та КОРД. Наразі основних фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня кіберполіція також вилучила сервери одного з найбільших нелегальних онлайн-кінотеатрів FS.to.

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