Кіберполіція у Києві викрила масштабну мережу онлайн-казино (фото)

У Києві кіберполіція викрила злочинне угруповання, яке займалося адмініструванням та функціонуванням 18 популярних у Європі та країнах пострадянського простору незаконних онлайн-казино. Про це у Facebook повідомив перший заступник начальника Нацполіції Вадим Троян.

Читайте такожУ центральному офісі "Інтертелекому" проходять обшуки: вилучається техніка

До складу угруповання, яке організували громадяни РФ та Литви, входили 20 осіб. Зловмисники налагодили масштабний підпільний бізнес в одному з офісних центрів Києва.

На них працювали близько 120 найманих працівників. "ІТ-спеціалісти, розробники онлайн-ігор, веб-дизайнери, адміністратори гральних веб-ресурсів та фінансисти навіть не підозрювали, що працюють на шахраїв", - написав Троян.

За його даними, щомісячний прибуток від незаконної діяльності складав понад 400 тисяч євро. Злочинці легалізували його через низку офшорних компаній, оформлених на кількох членів ОЗУ.

Правоохоронці встановили, що учасники злочинного угруповання розробили кримінальну схему оформлення громадянства України. В результаті кільком з них вдалося отримати українські паспорти.

"Отримуючи надприбутки від злочинної діяльності, зловмисники витрачали їх на придбання коштовних прикрас, вогнепальної зброї та наркотиків, які правоохоронці вилучили під час обшуку. Крім того, у шахраїв вилучили 2,5 млн грн. готівкою, незареєстрований пістолет Макарова та 145 набоїв до нього, а також документацію та інші докази протиправної діяльності", - додав Троян.

У операції зі знешкодження ОЗУ брали участь майже 80 працівників Національної поліції та прокуратури, а також спецагенти кіберполіції та КОРД. Наразі основних фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня кіберполіція також вилучила сервери одного з найбільших нелегальних онлайн-кінотеатрів FS.to.