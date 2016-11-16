Гривня продовжує піке - на міжбанку 26,38 за долар

У середу, 16 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,28/26,38 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,1370/29,2420 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4010/0,4030 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 13:00 встановився на рівні 26,3544 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 230 угод на суму 107,32 млн дол.