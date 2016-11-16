Гройсман заговорив про можливе покращення економічних прогнозів на наступний рік

Уряд може переглянути макроекономічні прогнози на 2017 рік у бік покращення, а також підвищити орієнтири соціальних стандартів у випадку, якщо зростання економіки виявиться більш значним, ніж планувалося раніше. Про це, відкриваючи засідання уряду, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Читайте такожГройсман про підвищення рейтингу України: країна вийшла з переддефолтного стану

«Ми очікуємо наступного року, у нас буде 3% зростання (економіки - УНІАН). Ми плануємо підвищити стандарти. І я не виключаю, що ми за підсумками виконання бюджету (на поточний рік - УНІАН) будемо переглядати ці цифри», - сказав Гройсман.

Раніше прем'єр-міністр зазначав, що 2017 рік повинен стати для України роком економічного зростання та викорінення проявів корупції та популізму, що тягнуть країну в минуле. Гройсман підкреслював, що готовий пояснювати кожне рішення уряду, оскільки ці рішення покликані «зробити ситуацію в країні тільки кращою», і «ніхто не зможе збити Україну зі шляху змін». На думку глави уряду, вже через декілька років Україна може досягти значного економічного прогресу.

Уряд закладає зростання економіки України в 2017 році на рівні 3%. Разом із тим, прогноз міжнародних фінансових організацій, а також рейтингових агентств дещо нижчий - на рівні 2-2,5%.