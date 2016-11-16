Кабмін збільшив аліменти та виплати по нещасним випадкам на виробництві

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення і включив аліменти, призначені у твердій грошовій формі, а також страхові виплати по нещасним випадкам на виробництві до переліку об'єктів індексації.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики України.

У Міністерстві також уточнили, що прийняті зміни дозволяють індексувати як самі пенсії, так і страхові виплати, не зменшуючи одних розмірів платежів за рахунок інших, як було раніше.

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"В умовах підвищення цін прийняття такої норми зменшить соціальну напругу серед осіб, постраждалих на виробництві та отримують страхові виплати і пенсії", - зазначили в Мінсоцполітики.

Крім того, в Міністерстві повідомили, що індексацію пенсій, страхових виплат буде здійснено також для громадян, які проживають за межами України, відповідно до положень міжнародних договорів у цій сфері.

Як повідомляв УНІАН, з 1 грудня поточного року Кабмін підвищує на 10% соціальні стандарти. Зокрема, розмір мінімальної пенсії складе 1 247 гривні.