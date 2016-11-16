Нацбанк визнав неплатоспроможним "Артем-Банк"

Національний банк України визнав неплатоспроможним невеликий банк "Артем", повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ході брифінгу в Нацбанку.

"Вчора рішенням правління Національного банку було визнано неплатоспроможним банк "Артем". Сьогодні там вже працює Фонд (Фонд гарантування вкладів фізосіб)", - сказала Рожкова.

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За її словами, 94% вкладників банку отримають компенсацію в межах гарантованої суми.

Серед причин такого рішення Рожкова назвала низьку якість кредитного портфеля банку, у зв'язку з чим капітал став негативним, при цьому банк не надав реальний план докапіталізації.

Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Нацбанк за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передані в управління Фонду гарантування вкладів фізосіб. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 15 фінустанов.