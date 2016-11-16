Гривня зміцнилася на міжбанку до 26,30 за долар

У середу, 16 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,20/26,30 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Читайте такожНацбанк попередив про загрозу стабільності гривні через політичну дестабілізацію в Україні

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,0850/28,1870 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4000/0,4020 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3457 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 528 угод на суму 292,22 мільйона доларів.