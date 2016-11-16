Нацбанк ослабив офіційну гривню на 33 копійки
Офіційний курс НБУ на 17 листопада: 100 USD – 2634,5680 гривні; 100 EUR – 2819,5147 гривні; 10 RUR – 4,0817 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 17 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2634,5680 (16 листопада – 2601,1762)
100 EUR – 2819,5147 (16 листопада – 2800,1662)
10 RUR – 4,0817 (16 листопада – 3,9679)
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Як повідомляв УНІАН, 16 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,20/26,30 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,0850/28,1870 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4000/0,4020 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3457 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 528 угод на суму 292,22 мільйона доларів.