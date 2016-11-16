НБУ підтримує президентський закон про виплати вкладникам банку "Михайлівський"

Національний банк України підтримує прийнятий Верховною Радою України закон авторства президента України Петра Порошенка про виплати за спірним вкладами у банку "Михайлівський", заявила у ході брифінгу заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

"Ми розцінюємо цей закон як такий, який дозволить у майбутньому уникнути зловживань у сфері банківського і фінансового ринку. Тому що основні моменти, які в цьому законі позначені: по-перше, заборона банкам здійснювати непрозорі посередницькі послуги, по-друге, зобов'язання банків розкрити інформацію перед клієнтами прозоро і до кінця, і по-третє, заборона фактично небанківським фінустановам залучати вклади фізичних осіб", - сказала Рожкова.

За її словами, прийняття цього закону не стане прецедентом для великих вкладників та бізнесу, які сумарно втратили в неплатоспроможних банках за останні 3 роки 116 мільярдів гривень, закликом вийти на вулиці і також як вкладники банку "Михайлівський" вимагати відшкодування своїх втрат.

"Є два заборони банкам виступати в ролі платформи, а небанківським фінустановам – залучати вклади. А нам надано право фактично перевіряти банки, повідомляють вони вкладникам і виконують вони свою функцію щодо повного розкриття інформації. Тому я впевнена, що цей закон не стане предметом маніпуляцій, а скоріше до прийняття спліта (поділу функцій Нацкомфінпослуг між Нацбанком і Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку) дасть нам якісь важелі впливати на небанківський фінансовий сектор", - додала вона.

Раніше експерти розкритикували прийнятий Верховною Радою України 15 листопада закон президента України Петра Порошенка про виплати за спірним вкладами у банку "Михайлівський", які юридично були оформлені на пов'язані з банком компанії. На їх думку, закон покладає додаткове навантаження на платників податків та погіршує проблему фінансової неграмотності українців.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон про захист вкладників, що постраждали в результаті афери в банку "Михайлівський", який передбачає надання права Фонду гарантування вкладів фізосіб після ретельного вивчення всіх обставин укладення кожного конкретного депозитного договору і розробки порядку виплат забезпечити повернення коштів вкладникам.

За інформацією Фонду гарантування вкладів, прийняття закону дасть правові підстави для виплати відшкодування більшості "спірних" вкладників, які оформляли вклади на пов'язані з банком "Михайлівський" фінансові компанії. Мова йде про 14 тисяч осіб з депозитами на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Старт виплат передбачено протягом 20 робочих днів після прийняття закону.

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Національний банк України визнав банк "Михайлівський" неплатоспроможним 23 травня. За інформацією НБУ, напередодні, 20 травня, коли голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень – до 2,6 мільярда гривень.

Ключовий акціонер банку Віктор Поліщук нібито продав свою частку в банку напередодні введення тимчасової адміністрації, однак Національний банк України заявив, що не погоджував зміни власника, оскільки не отримував відповідного звернення.

Крім того, напередодні введення тимчасової адміністрації банк "Михайлівський" уклав договори факторингу фінансовими компаніями "Фагор" і "Плеяда", згідно з яким поступився права вимоги за своїми кредитами. Згодом фонд визнав ці договори нікчемними, однак зазначені компанії намагаються відстоювати свої інтереси через суд.

У серпні Національна поліція повідомила про вручення підозри та арешт екс-голови правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенко, який підозрюється в розкраданні 870 мільйонів гривень коштів і доведення банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

14 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Шевченківський райсуд Києва за поданням столичної прокуратури ухвалив рішення про накладення арешту на належний Поліщуку майновий комплекс "Гулівер".