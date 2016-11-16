Порошенко підписав закон про відшкодування коштів ошуканим вкладникам банків

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що закон спрямований на вирішення питання пограбованих громадян.

За словами Порошенка, через 20 днів після набрання чинності закону, після перевірки документів, у відповідності до закону, Фонд гарантування вкладів може розпочати виплати коштів ошуканим вкладникам.

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«Був розроблений законодавчий механізм, який з одного боку дає «зелене світло» на компенсацію грошей через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, а з іншого боку включає «червоне світло» шахраям. І більше того – навіть посилює відповідальність не лише власників та менеджменту банків, які долучилися до організації злочинної схеми, а також фінансових інституцій, які брали участь в цих схемах», - сказав президент, додавши, що документ «дає можливість великій кількості громадян отримати свої гроші», - сказав він.

Нагадаємо, Міжвідомча робоча група визначила чотири напрямки вирішення проблеми повернення коштів вкладникам.