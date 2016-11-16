Порошенко підписав закон про відшкодування коштів ошуканим вкладникам банків
Президент підписав закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг».
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Зазначається, що закон спрямований на вирішення питання пограбованих громадян.
За словами Порошенка, через 20 днів після набрання чинності закону, після перевірки документів, у відповідності до закону, Фонд гарантування вкладів може розпочати виплати коштів ошуканим вкладникам.
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«Був розроблений законодавчий механізм, який з одного боку дає «зелене світло» на компенсацію грошей через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, а з іншого боку включає «червоне світло» шахраям. І більше того – навіть посилює відповідальність не лише власників та менеджменту банків, які долучилися до організації злочинної схеми, а також фінансових інституцій, які брали участь в цих схемах», - сказав президент, додавши, що документ «дає можливість великій кількості громадян отримати свої гроші», - сказав він.
Нагадаємо, Міжвідомча робоча група визначила чотири напрямки вирішення проблеми повернення коштів вкладникам.