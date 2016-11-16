У Міносвіти пообіцяли збільшити зарплату вчителів на 50%

Зарплата вчителів в 2017 році в середньому збільшиться на 50% замість запланованих раніше 30%, оскільки уряд заклав у проект держбюджету, який подано на друге читання, відповідну субвенцію розміром 52 мільярди гривень, що на 10,2 мільярда гривень більше закладеної в бюджеті до першого читання.

Як повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України, про це заявила глава відомства Лілія Гриневич під час парламентських слухань "Про стан і проблеми фінансування освіти і науки в Україні".

"Наше завдання - це справедливе фінансування освіти і науки", - цитує Гриневич прес-служба.

Також повідомляється, що на наступний рік державна субвенція місцевим бюджетам на надання держпідтримки особам з особливими освітніми потребами закладена в розмірі 209 мільйонів гривень.

"Професійно-технічна освіта також підтримають, адже уряд сьогодні визначило 19 професій загальнодержавного значення, навчання на яких буде фінансуватися з державного бюджету. Для цього у проекті бюджету на 2017 рік закладено майже 170 мільйонів гривень", - вказується в повідомленні.

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Також уряд пропонує збільшити розмір підвищеної стипендії до рівня прожиткового мінімуму (1600 гривень з 1 грудня 2016 року). Для залучення молоді до навчання за гостродефіцитними спеціальностями (вчителі, інженери) пропонується суттєво збільшити базовий розмір стипендії для них.

У той же час Гриневич зазначила, що, незважаючи на те, що сума витрат у 2017 році на науку було збільшено у проекті бюджету, поданому до другого читання, вона покриє тільки підвищення зарплат педагогічних працівників. При цьому для розвитку науки кошти також потрібно виділяти і на інші напрямки, в першу чергу для оновлення матеріально-технічної бази наукових установ.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що оклади працівників бюджетних в 2017 році зростуть в середньому на 50% внаслідок ініційованого урядом підвищення мінімальної зарплати вдвічі – до 3200 гривень.

Тарифні розряди вчителів будуть підвищені на дві позиції. Таким чином, зарплата вчителя вищої категорії, якого не віднесуть до 12-го, а до 14-го розряду, з 1 січня складе від 5266 гривень до 6841 гривні. Вчителі без категорії будуть отримувати від 3960 гривень до 4853 гривень.