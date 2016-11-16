Парубій назвав можливу дату прийняття дербюджету-2017 в Раді

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламент може прийняти у другому читанні проекту державного бюджету України на 2017 рік 8 грудня. Про це повідомляє прес-служба ВР.

«Голова Парламенту висловив сподівання, що Верховна Рада «скоріш за все вийде на прийняття Бюджету 8 грудня», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожГройсман: Досить людям жити на копійки, гроші на підвищення "мінімалки" в економіці є

При цьому зазначається, що спікер виступив з ініціативою, аби напередодні ухвалення головного фінансового документа відбулося його обговорення спільно з прем’єр-міністром, лідерами парламентських фракцій і представниками Федерації Профспілок України.

Нагадаємо, наприкінці вересня Верховна Рада ухвалила бюджет до розгляду та 20 жовтня прийняла бюджет в першому читанні. Водночас парламентарії підготували і подали в уряд 1165 поправок до бюджету на загальну суму понад 960 мільярдів гривень, однак більшість поправок були відхилені через незбалансованість витрат і доходів.