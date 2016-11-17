Китай послабив курс юаня до долара до мінімуму з червня 2008 року

Народний банк Китаю в четвер послабив курс юаня до долара на 0,15%, повідомляє Прайм "з посиланням на дані регулятора.

"В четвер Народний банк Китаю встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,8692, що на 100 пунктів вище фіксингу середовища, коли курс становив 6,8592. Таким чином курс юаня до долара третій день поспіль оновлює мінімум з початку грудня 2008 року, коли китайська валюта торгувалася на рівні 6,86 юаня за долар", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЦентробанк Китаю звинувачує в підриві юаня "міжнародних спекулянтів"

Зазначається, що китайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, доки влітку 2005 року не почала зміцнюватися. З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8, а у вересні 2009 року знову почав рости. Пік припав на січень 2014 року, коли за 1 долар давали близько 6 юанів.

"У серпні 2015 року Народний банк Китаю різко послабив курс юаня до долара (відразу на 3% - з 6,20 до 6,40), що торкнулося світових фондових ринків. Пізніше китайський ЦБ скерував зусилля на стабілізацію юаня. Після цього відбулося ще три хвилі ослаблення китайської валюти: взимку 2015/2016 (до 6,55), в липні 2016 року (до 6,67), третя почалась у жовтні", - підкреслює видання.

Після першої хвилі експерти стверджували, що ЦБ навмисно девальвує юань для стимулювання експорту. Прем'єр Лі Кецян, голова регулятора Чжоу Сяочуань та інші офіційні особи спростували ці заяви.