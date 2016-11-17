Порошенко і Байден обговорили необхідні кроки для виділення Україні наступного траншу МВФ

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Зокрема, сказано, що Порошенко попередньо сповістив про стан готовності до майбутнього саміту Європейський Союз-Україна, який відбудеться у Брюсселі 24 листопада. Байден і Порошенко висловили надію, що за підсумками саміту пролунає позитивний сигнал підтримки українського народу.

"Лідери також обговорили траєкторію реформ в Україні та зробили наголос на потребі подальшого стрімкого прогресу, в тому числі щодо кроків, необхідних для забезпечення України наступним фінансовим траншем від МВФ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співробітництво з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні поточного року - після більш як річної перерви. Рада директорів Фонду 14 вересня повідомила про завершення другого перегляду програми співробітництва з Україною і прийняла рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Два попередні транші Україна отримала в 2015 році. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування становить 7,62 млрд дол.

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До кінця року Україна очікує ще один перегляд програми реформ і виділення до грудня четвертого кредитного траншу обсягом 1,3 млрд дол. У разі якщо таке рішення буде прийнято, воно стане першим таким рішенням в історії відносин України з фондом. Раніше всі програми співпраці завершувалися отриманням нашою країною 2-3 траншів.

Для отримання коштів Україна повинна буде представити модель реформи пенсійної системи, яку слід розпочати вже в 2017 році, модель запуску ринку землі, модель податкових змін, що включає скасування спецрежиму сплати ПДВ для агропідприємств та спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб.

15 листопада заступник директора Європейського департаменту МВФ Атанасіос Арванітіс заявив, що місія МВФ, що прибула в Україну на початку листопада, відзначила позитивні зміни за всіма напрямками реформ порівняно із ситуацією річної давності.