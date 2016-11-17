Негативні очікування росіян посилюються: люди запасаються продуктами

У Росії економічна криза торкнулася в різній ступені три чверті населення, причому 27,5% вважають себе сильно постраждалими - це на 3 в.п. більше, ніж місяць тому, пишуть "Ведомости" з посиланням на щомісячний моніторинг Інституту соціального аналізу та прогнозування.

Близько третини опитаних побоюються втратити роботу, зросла частка тих, у кого зарплата знизилася, а платити її стали з затримками.

Читайте такожДо 2019 року понад 20 мільйонів росіян опиняться за межею бідностіЯкщо у вересні росли позитивні оцінки економічної ситуації, то до жовтня помітно збільшилися негативні. Тих, хто не помічає змін, стало істотно менше, а тих, хто бачить помітні погіршення, – на 7% більше. Оцінки економічної ситуації відрізняються нестабільністю, констатують в моніторингу. Порівняно з вереснем на 3 в.п. зросла частка тих, хто вважає, що ситуація погіршується, йдеться у жовтневому опитуванні Фонду громадської думки, вище середньої частка таких думок у містах-мільйонниках, серед людей з вищою освітою і бідних.

Найчастіше люди вважають, що через рік ситуація буде приблизно такою, як зараз, очікують посилення кризи дещо більше, ніж тих, хто вірить у зростання економіки.

Скоротилася на початку кризи споживча активність, як і раніше, знаходиться на досить низькому рівні, але є і позитивні тренди – знизилася кількість людей, які скоротили витрати на освіту, на відпочинок і розваги. Тим не менш, економія на споживанні залишається головною формою адаптації: навіть у групі відносно добре забезпечених росіян до цієї тактики вдаються близько половини, в той час як у групі низькодоходній – 85%. Багато запасаються продуктами, особливо малозабезпечені. У січні – вересні 2016 р. реальні грошові доходи населення знизилися на 5,3%, а реальний розмір призначених пенсій – на 3,6%

Якщо в оцінці власного фінансового становища видно окремі позитивні коливання, то в тому, що стосується соціально-економічних ефектів кризи, зазначається монотонний негативний тренд.