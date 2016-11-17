ПриватБанк запропонував корпоративним клієнтам повноцінний бухоблік без додаткових інвестицій

Корпоративні клієнти ПриватБанку за допомогою сервісу банку 1С онлайн тепер зможуть вести повноцінний бухгалтерський облік в "1C:Бухгалтерія 2.0 для України". Програма містить актуальну регламентовану звітність та оновлюється автоматично.

У першу чергу такий сервіс буде цікавий керівникам компаній і підприємцям, які хочуть отримати необхідну звітність без інвестування в розгортання та підтримку облікової системи. Можливість вести кілька підприємств в одній або різних базах даних.

Крім того, у сервісі вже інтегрований "Модуль обміну Приват24-1С", за допомогою якого можна обмінюватися платежами та зарплатними документами з банком, податковими накладними для безкоштовної реєстрації в ЄРПН, а також підписаними ЕЦП замовленнями, рахунками, актами виконаних робіт і видатковими накладними з партнерами.

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Почати користуватися сервісом дуже просто – достатньо орендувати 1С онлайн замість витратних локальних 1С. Важливо, що клієнтам, які вже використовують "1С:Управління невеликою фірмою для України" в рамках сервісу 1С онлайн, доплачувати за "1С:Бухгалтерія 2.0 для України" не потрібно.

Найчастіше користувачі програми оплачують від 1 до 5 робочих місць, використовуючи їх по черзі, і економлять завдяки цьому. Однією з головних переваг сервісу користувачі називають його доступність (можна працювати з будь-якої точки світу навіть на планшеті) і ціну (легальна 1С та безкоштовна звітність усього за 199 гривень на місяць).

Усі нові користувачі "1C:Бухгалтерія 2.0 для України" можуть 30 днів користуватися сервісом у режимі тест-драйву абсолютно безкоштовно!