Україні для зростання ВВП на 3-4% на рік необхідно не зменшувати темп реформ - Світовий банк

Українська влада за останні 3 роки зробила дуже багато для відновлення економіки, проте для досягнення зростання ВВП на 3-4% на рік в середньостроковій перспективі необхідно не зменшувати темп реформ.

Про це заявила директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен в ході сьомого українського інвестиційного форуму CFA Society Ukraine.

Вона підкреслила, що за останні 3 роки уряд провів більше реформ, ніж за попередні 15 років, відзначивши серед них перехід до гнучкого курсоутворення, фіскальну консолідацію і підвищення тарифів на газ з введенням субсидій для незахищених верств населення, дерегуляцію, електронне декларування.

"У результаті цих реформ економіка більш-менш стабілізувалася, і макроекономісти бачать деяке відновлення, хоча і невелике – реальний ВВП зріс на 1,1% за перші три квартали. Дефіцит сектору загальнодержавного управління скоротився до 2% ВВП в 2015 році проти 10% в 2014. Ви також знаєте, що проводиться очищення банківського сектору і понад 80 банків було виведено з ринку", - сказала Кахконен.

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За її словами, якщо не рухатися далі в напрямку структурних реформ, економічні перспективи будуть залишатися слабкими і знову виникнуть економічні дисбаланси з негативним впливом на рівень життя населення, в той час, як збереження колишніх темпів реформ на рівні, що викликає довіру інвесторів, допоможе досягти економічного зростання 3-4% у середньостроковій перспективі.

"Процес триває, зроблено дуже багато, але потрібно зробити ще набагато більше. Сильне і стійке відновлення ще не почалося. На жаль, в Україні бідність зросла в останні роки. Зараз підходящий час, щоб Україна почала роботу з усунення серйозних вузьких структурних місць, які заважають розвиватися економіці. Крім того, потрібно посилити антикорупційні заходи", - додала директор Всесвітнього банку.

Як повідомляв УНІАН, у вересні поточного року Fitch Ratings прогнозує зростання економіки України в 2017 році на рівні не більше 2% і не більше 1% в 2016 році. Разом з тим, в уряді України прогнозують зростання економіки в 2017 році на рівні 3% при інфляції 8,1% і безробіття в 8,7% і розглядають ці показники як базові для формування бюджету на 2017 рік. Зростання в 3% також прогнозують в Європейській комісії. Ключові кредитори країни - Світовий банк, ЄБРР та Міжнародний валютний фонд - оцінюють можливості зростання економіки на рівні 2-2,5%.