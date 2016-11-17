Місія МВФ завершує роботу в Києві, підсумки оприлюднять найближчим часом

Місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду завершує свою роботу в Україні і найближчим часом випустить традиційне заяву за підсумками дискусій, проведених з владою країни, повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

"Найближчими днями Міжнародний валютний фонд випустить заяву щодо питання закінчення роботи місії", - сказав Чурій.

При цьому він звернув увагу, що на поточний момент ймовірність отримання четвертого траншу від МВФ за програмою EFF, що є ключовим підсумком роботи місії та оцінки реформ з боку Ради директорів МВФ, - дещо знизилася.

"До НБУ питань (у МВФ - УНІАН) немає, в той же час, оскільки наближається кінець року, ми вважаємо, що ризики неотримання траншу в сумі 1,3 мільярда доларів дещо збільшуються", - сказав Чурий, але не виключив, що Рада директорів Фонду може перенести питання виділення чергового кредитного траншу на наступний рік.

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Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 мільярда доларів у вересні поточного року - після більш ніж річної перерви. Рада директорів Фонду 14 вересня повідомив про завершення другого перегляду програми співробітництва з Україною і прийняв рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 мільярд доларів. Два попередніх траншу Україна отримала в 2015 році. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування склав 7,62 мільярда доларів.

До кінця року Україна очікує ще одного перегляду програми реформ і виділення до грудня четвертого кредитного траншу обсягом 1,3 мільярда доларів. У разі, якщо таке рішення буде прийнято, воно стане першим подібним рішенням в історії відносин України з МВФ. Раніше всі програми співпраці завершувалися на отримання нашою країною 2-3 траншей.

Для отримання коштів Україна повинна буде представити модель реформи пенсійної системи, яку слід розпочати вже в 2017 році, модель запуску ринку землі, модель податкових змін, що включає скасування спецрежиму сплати ПДВ для агропідприємств та спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вже зазначав, що вельми оптимістично оцінює спільну роботу уряду і місії МВФ. Однак він не став прогнозувати терміни виділення Києву четвертого кредитного траншу за програмою EFF, оскільки "позитивне рішення мвф про виділення нового траншу залежить від виконання Україною плану співробітництва".