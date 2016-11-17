Прогноз інфляції від НБУ: до 12% у 2016 році, до 8% наступного

Національний банк не сумнівається у зниженні інфляції в Україні до рівня цільових показників у 12% на поточний рік та 8% - на наступний рік.

Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурий в ході сьомого українського інвестиційного форуму CFA Society Ukraine.

"Якщо говорити про зниження інфляції, у нас є цільові показники – 12% в цьому році. Ми впевнені, що вийдемо на цей показник. Наступного року – 8%. І ми плануємо в середньостроковій перспективі, до 2019 року, вийти на 5%", - сказав Чурий, відповідаючи на питання про те, наскільки ймовірне зниження інфляції в Україні в перспективі 12-24 місяців.

Він підкреслив, що зниження інфляції до низького стабільного рівня є основним завданням НБУ для підвищення довіри вкладників до банків і залучення довгострокового фінансування в систему.

Також серед ключових завдань регулятора на цей період Чурий назвав підвищення стійкості банківської системи та ефективності банківського нагляду.

"Ми провели діагностику – оцінку якості активів та стрес-тести банків, і таким чином зрозуміли проблему банківської системи в цілому. Проблема була в тому, що в деяких банках, наприклад, кредити пов'язаним сторонам становили 90% активів. Зрозуміло, банківська система не може так працювати", - пояснив він.

В цьому напрямку, як зазначив Чурий, регулятор концентрується на докапіталізації банків за трирічним планом, скорочення кредитування пов'язаних осіб у банках та розкриття реальних власників банків.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в жовтні 2016 року порівняно з вереснем зросла до 2,8%, до жовтня 2015 року - до 12,4%. З початку року, в січні-жовтні споживчі ціни в Україні зросли на 9,4%.

Національний банк України прогнозував уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%, Міжнародний валютний фонд – до 15,1%, Світовий банк – до 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, інфляція в поточному році сповільниться до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 грн за долар.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз зростання економіки України в 2017 році до 2,5% проти раніше прогнозованих 2% і зберіг прогноз зростання ВВП країни на поточний рік на рівні 1,1%.

В уряді України прогнозують зростання економіки в 2017 році на рівні 3% при інфляції 8,1% і безробіття в 8,7% і розглядають ці показники як базові для формування бюджету на 2017 рік. Зростання в 3% також прогнозують в Європейській комісії. Ключові кредитори країни - Світовий банк, ЄБРР і Міжнародний валютний фонд - оцінюють можливості зростання економіки на рівні 2-2,5%.