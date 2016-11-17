Гривня зміцнилася одразу на 27 копійок – до 26,03 за долар

У четвер, 17 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,97/26,03 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,85/27,91 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4010/0,4030 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,0728 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 104 угоди на суму 49,74 мільйона доларів.