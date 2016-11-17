У "Артем-Банк" ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в неплатоспроможний "Артем-Банк", повідомляється на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, тимчасова адміністрація введена на один місяць з 16 листопада до 15 грудня 2016 2016 включно, тимчасовим адміністратором банку призначений Ілля Лунь.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 16 листопада визнав неплатоспроможним невеликий "Артем-Банк".

В процесі очищення банківської системи Нацбанк за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передані в управління Фонду гарантування вкладів фізосіб. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 15 фінустанов.