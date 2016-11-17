Порошенко вніс до Ради законопроект про ратифікацію Угоди про ЗВТ з Канадою

Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд та затвердження Верховною Радою України проект закону "Про ратифікацію Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою", визначивши статус документа як невідкладний.

Як повідомили в прес-службі глави держави, реалізація документа дозволить українським товаровиробникам отримати переваги безмитного доступу до канадського ринку.

"Документ відкриє можливості для українського бізнесу, як для розширення ринків збуту, так і для розвитку і модернізації власного виробництва з метою підвищення конкурентоспроможності (українських товарів - УНІАН) на нових ринках, а також створення нових робочих місць", - повідомили в прес-службі.

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Документ, як наголошується, набуде чинності за місяць після завершення всіх юридичних процедур обома країнами.

Як повідомив УНІАН, Україна і Канада підписали Угоду про зону вільної торгівлі 11 липня поточного року. Канада в рамках угоди надасть технічну допомогу для модернізації української промисловості. Угода передбачає асиметричну лібералізацію ринків товарів для захисту національних товаровиробників в чутливих областях.

Так, після вступу в силу угоди канадська сторона відкриє до 98% ринку, тоді час як Україна скасує тарифи для майже 80% канадського експорту товарів з наступною відміною інших тарифів протягом наступних 3, 5 і 7 років. На додаток, для певних канадських товарів були встановлені квоти, а деякі товари були виключені з дії угоди