Результати всеукраїнської перевірки соцвиплат: відкрили 19 кримінальних справ на 14 мільйонів

Правоохоронні органи за результатами проведеної Міністерством фінансів верифікації соціальних виплат відкрили 19 кримінальних справ за порушення при призначенні виплат на загальну суму 14 млн грн.

Читайте такожРозенко про результати перевірки соцвиплат: виявили всього 4 випадки виплат "мертвим душам"

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів на запит УНІАН.

Як пояснюється, Державна аудиторська служба за рекомендаціями Мінфіну провела 128 «контрольних заходів з питань законності призначення, нарахування і виплати всіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, які здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів за 2014-2016 роки».

Аудиторська служба за підсумками перевірки направила матеріали перевірок Службі безпеки України, генеральній прокуратурі і Національній поліції, які відкрили кримінальні справи за статтями 190 ч.1 «Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)», 367 ч.1 «Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало суттєвої шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб» та іншим, які охороняються законом.

Порушення було виявлено в 12 регіонах країни, найбільшу кількість кримінальних справ – шість справ на суму 3,8 млн грн – було порушено в Полтавській області.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 березня 2016 року стартувала перша за роки незалежності комплексна системна перевірка (верифікація) одержувачів соціальних виплат. Верифікація не означає скасування соцвиплат, а проводиться для виявлення шахраїв і тих, хто не має права на отримання соцдопомоги.

Станом на 31 травня поточного року Мінфін отримав з різних джерел інформацію щодо 22,1 млн одержувачів пенсій, субсидій та інших соцвиплат. Це 88,4% від загальної кількості одержувачів виплат. До кінця липня Мінфін провів часткову верифікацію даних 17,3 млн осіб.

Згідно з окремим розпорядженням міністра фінансів, Державна аудиторська служба перевірила 7% рекомендацій Мінфіну і підтвердила порушення по 25% з них. Перевірка здійснювалася в 64 територіальних відділеннях соціального захисту населення, загальна сума коштів, які необхідно повернути в бюджет становить 50 млн грн за всіма видами соціальних виплат.