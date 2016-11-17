Фонд гарантування отримав майже 6 мільярдів від ліквідованих банків

На рахунку ліквідованих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб банків у січні-жовтні цього року надійшло 5,930 мільярда гривень, йдеться у повідомленні фонду.

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Згідно з повідомленням, 3,450 мільярда гривень було отримано від погашення кредитів позичальниками, від продажу активів – 2,399 мільярда гривень, надходження від орендної плати – 80,4 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість неплатоспроможних банків перед Національним банком України за кредитами рефінансування в жовтні скоротилася на 560 мільйонів гривень, або на 1,1%, - до 52,44 мільярда гривень.