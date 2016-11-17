НБУ: закон про виплати вкладникам банку "Михайлівський" не загрожує курсу гривні

Додаткові виплати ошуканим вкладникам банку «Михайлівський» в розмірі 1,5 млрд грн, організація яких обумовлюється спеціальним законом, ухваленим Верховною Радою і підписаним президентом України, не мають значних ризиків для валютного ринку України, повідомив журналістам заступник голови Національного банку Олег Чурій.

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«Я не думаю, що це великі ризики. У будь-якому разі ми маємо сезонний попит на валюту. Наприкінці року ми побачимо дещо іншу картину, тому що населення, як правило, здає валюту, щоб купити подарунки та підготуватися до Нового року», - сказав Чурій.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Верховна Рада прийняла за основу та ухвалила в цілому поданий президентом України Петром Порошенком законопроект про захист постраждалих у результаті афери в банку «Михайлівський». Представляючи законопроект, представник президента у Верховній Раді Артур Герасимов зазначав, що в результаті злочинної схеми в банку «Михайлівський» постраждали 14 тисяч вкладників на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

Ошукані вкладники не раз організовували акції протесту з вимогою повернути гроші. Однак механізм повернення став можливий лише з ухваленням закону.

Разом з тим, в експертному середовищі ухвалений закон викликав суперечки. На думку фінансистів, цей закон накладає додаткове навантаження на платників податків та погіршує проблему фінансової неграмотності українців.