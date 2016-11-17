У Гонтаревої пояснили, чому гривня в обмінниках дорожча, ніж на міжбанку

Національний банк України в даний час не може впливати на курс гривні на готівковому валютному ринку, повідомив сьогодні журналістам заступник голови НБУ Олег Чурий.

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«Ми жодним чином не можемо впливати на готівковий курс, там зовсім інші чинники. На сьогодні, як ви знаєте, майже немає зв'язку між міжбанківським ринком і готівковим. Вірніше, є зв'язок тільки в одну сторону: банки можуть купувати готівкову валюту і потім продавати на міжбанку, але практично не можуть це робити у зворотний бік через обмеження Національного банку. Ми цей ринок не контролюємо», – сказав Чурий.

Він зазначив, що аналогічна ситуація була минулого року, коли частина виробників агропродукції намагалася перевести виручку від експорту врожаю, яка надійшла до України, в готівкову валюту, в той час як навесні або влітку вони, навпаки, продавали готівкову валюту, створюючи додаткову пропозицію.

Раніше Чурий повідомив, що майбутні додаткові виплати вкладникам банку «Михайлівський» в сумі 1,2 млрд грн не чинитимуть істотного тиску на валютний ринок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,97/26,03 грн/дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,0728 грн/дол.