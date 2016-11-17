Мінекономрозвитку: рівень тіньової економіки України знизився до 38% ВВП

Рівень тіньової економіки України в першому півріччі поточного року знизився до 38% з 41%, зафіксованих за підсумками першого кварталу, йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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Детінізація, як зазначається, стала можлива завдяки зміцненню макроекономічної стабільності, поліпшенню ділового клімату шляхом дерегуляції й оптимізації роботи державного управління, поступового відновлення економічних зв'язків і зниження єдиного соцвнеску.

«У той же час слід зазначити, що детінізацію гальмують невирішені проблеми, пов'язані зі скороченням кредитування корпоративного сектору, збереження несприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури, а також транзитні обмеження з боку Російської Федерації», - зазначають у Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, рівень тіньової економіки в 2015 році становив 40% офіційного ВВП.

Раніше глава уряду Володимир Гройсман зазначив, що ефективна боротьба з тіньовою економікою дасть змогу залучити на благо громадян України не менш як 1 трлн грн, які на поточний момент обертаються в тіні.