Українським пенсіонерам обіцяють зростання "середніх" пенсій до 2000 гривень

Середній розмір пенсійної виплати, згідно з проектом бюджету Пенсійного фонду, в 2017 році зросте на 270 грн, порівняно з поточним роком, і становитиме 2001 грн.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила член Громадської ради при Пенсійному фонді України Маріанна Онуфрик.

«Загальний обсяг доходів (Пенсійного фонду – УНІАН) на 2017 рік – 283,2 млрд грн, з яких 141,3 млрд грн - з державного бюджету», - написала Онуфрик.

Як зазначила Онуфрик, зі 141,3 млрд грн, що становитиме дотація Пенсійному фонду з держбюджету, 69,6 млрд грн будуть спрямовані на пенсійні програми тим категоріям громадян, які мають пільгові пенсії, що фінансуються центральним бюджетом.

«71,7 млрд грн – це, власне, дефіцит ПФУ. Для порівняння: цього року дефіцит – 82,3 млрд грн», - написала Онуфрик.

Вона зазначила, що ці розрахунки вже включають підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн з 1 січня 2017 року. Зокрема, прораховано, що в результаті такого кроку Пенсійній фонд додатково одержить 14,8 млрд грн.

Також зазначається, що фонд оплати праці в Україні у 2017 році становитиме 666,9 млрд грн. Витрати на керівництво та управління Пенсійним фондом – 3,1 млрд грн.

«Розрахунки поки що не остаточні, далі справа за Мінфіном. Також важливо відзначити, що бюджет Пенсійного фонду розрахований на діючій законодавчій базі, тобто осучаснення пенсій не враховано», - сказала Онуфрик, додавши, що розрахунки додаткової потреби в коштах для проведення осучаснення пенсій ще не завершені.

Як повідомляв УНІАН, у серпні цього року віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що Кабінет міністрів має намір здійснити перерахунок (осучаснення) пенсій, розмір яких становить від 1300 грн до 3000 грн. На це необхідно виділити додатково 8-10 млрд грн.

За словами Розенка, уряд має намір провести осучаснення пенсій за рахунок зростання надходжень від єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду на 7-10 млрд грн після підвищення мінімальної зарплати у 2017 році вдвічі – до 3200 грн.

До рішення уряду про підвищення мінімальної зарплати в Пенсійному фонді повідомляли, що дотація з державного бюджету фонду в 2017 році запланована на рівні 156 млрд грн при загальному бюджеті фонду 285 млрд грн.