Нацбанк перерахував до держбюджету другий транш свого прибутку на 14 мільярдів

Національний банк України перерахував до державного бюджету другий транш своєї прибутку за минулий рік у розмірі 14 млрд грн, повідомляється на сайті Державної казначейської служби.

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Як свідчить інформація про доходи державного бюджету України станом на 17 листопада, у листопаді регулятор перерахував у казну 14 млрд грн, в результаті чого показник перерахованого прибутку з початку року зріс до 24 млрд грн.

Перший транш прибутку за минулий рік у розмірі 10 млрд грн Нацбанк перерахував до бюджету в жовтні. До кінця року очікується перерахування ще одного траншу на 14 млрд грн у грудні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко своїм указом призначив членами Ради НБУ, який формується головою держави та Верховною Радою, Богдана Данилишина та Василя Фурмана.

Верховна Рада України 7 липня призначила нових членів Ради НБУ за парламентською квотою, до складу якого увійшли завідувач кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету Віктор Козюк – терміном на 7 років, екс-директор генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова – на 6 років, член редакційної ради VoxUkraine Тимофій Милованов – на 5 років, екс-заступник голови НБУ Віра Ричаківська на 4 роки.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що з призначенням ради НБУ Нацбанк перерахує до держбюджету 38 млрд грн прибутку за минулий рік.