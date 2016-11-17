Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 18 листопада встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2605.3438 (17 листопада – 2634.5680)

100 EUR – 2792.1470 (17 листопада – 2819.5147)

10 RUR – 4.0134 (17 листопада – 4.0817)

У четвер, 17 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,98/26,03 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро на рівні 27,7960/28,8460 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4000/0,4020 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0534 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 512 угод на суму 248,38 млн дол.