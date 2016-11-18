Китайський юань четвертий день поспіль оновлює восьмирічний мінімум

У п'ятницю Народний банк Китаю встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,8796, що на 104 пункти вище за фіксинг четверга, коли курс становив 6,8692, передає Прайм.

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Таким чином, курс юаня до американської валюти четвертий день поспіль оновлює мінімум з кінця 2008 року. У п'ятницю курс юаня до долара повторив показник 3 грудня 2008 року.

Китайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися. З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8, а у вересні 2009 року знову почав зростати. Пік припав на січень 2014 року, коли за 1 долар давали близько 6 юанів.

У серпні 2015 року Народний банк Китаю різко послабив курс юаня до долара (відразу на 3% - з 6,20 до 6,40), що сколихнуло світові фондові ринки. Пізніше китайський ЦБ направив зусилля на стабілізацію юаня. Після цього відбулися ще три хвилі ослаблення китайської валюти: взимку 2015/2016 (до 6,55), в липні 2016 року (до 6,67), третя почалась у жовтні.

Після першої хвилі експерти стверджували, що ЦБ навмисно девальвує юань для стимулювання експорту. Прем'єр Лі Кецян, голова регулятора Чжоу Сяочуань та інші офіційні особи спростували ці заяви.