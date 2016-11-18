У Нацбанку розповіли, від чого залежить рішення МВФ про виділення Україні $1,3 мільярда

Основним фактором для прийняття Міжнародним валютним фондом рішення про надання Україні чергового траншу кредиту на 1,3 млрд дол. може бути своєчасне прийняття Верховною Радою державного бюджету на 2017 рік, вважає заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

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«Основним фактором для прийняття позитивного рішення Міжнародним валютним фондом може бути прийняття бюджету у цьому році. Чим раніше його приймуть, тим раніше буде призначено дату засідання Ради МВФ і тим раніше буде прийнято рішення», - сказав Чурій в ефірі EspresoTV.

Він не став коментувати, чи стане відстрочення пенсійної реформи в Україні перешкодою для отримання наступного траншу, пояснюючи, що це питання не належить до компетенції НБУ.

Раніше Чурій заявив, що місія Міжнародного валютного фонду завершує свою роботу в Україні і найближчим часом випустить традиційну заяву за підсумками дискусій з українською владою.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні поточного року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитних транші загальним обсягом 7,62 млрд дол.

До кінця року Україна очікує ще одного перегляду програми реформ і виділення до грудня четвертого кредитного траншу обсягом 1,3 млрд дол. У разі якщо таке рішення буде прийнято, воно стане першим подібним рішенням в історії відносин України з МВФ. Раніше всі програми співпраці завершувалися на отриманні нашою країною 2-3 траншів.

Для отримання коштів Україна має представити модель реформи пенсійної системи, яку слід розпочати вже у 2017 році, модель запуску ринку землі, модель податкових змін, що включає скасування спецрежиму сплати ПДВ для агропідприємств, та спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав, що досить оптимістично оцінює спільну роботу уряду і місії МВФ, проте він не став прогнозувати терміни виділення Києву четвертого кредитного траншу за програмою EFF, оскільки «позитивне рішення Фонду про виділення нового траншу залежить від виконання Україною плану співробітництва».