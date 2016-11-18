Кабмін розраховує завершити рік зі зростанням економіки не менше 1% за інфляції 14,1%

Уряд розраховує завершити 2016 рік зі зростанням економіки на рівні не менше 1% за інфляції 14,1%, повідомив під час виступу в парламенті перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

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«Якщо у 1-му кварталі 2016 року зростання ВВП було на рівні 0,1%, у другому -1,4%, у третьому - 1,8%. Зростання відбувається в усіх сферах", - сказав Кубів.

Він наголосив, що такі темпи зростання трохи нижче від очікуваних. «Але війна на сході і популісти всередині країни, корупція не сприяють роботі над реформами, які повинні відповідати головному критерію: покращувати добробут людей», - сказав віце-прем'єр.

Він також нагадав, що уряд закладає на 2017 рік зростання економіки на рівні не менш як 3%.

Кубів наголосив, що реформи в країні мають бути системними. «Нам не потрібен ефект маятника. Нам не потрібен ефект, який не відчуватиме людина. Ми працюємо на стабільний ефект зростання», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, ВВП України в третьому кварталі 2016 року в порівнянні з попереднім, другим кварталом 2016 року, з урахуванням сезонного фактора, зріс на 0,4% після зростання на 0,6% у другому кварталі в аналогічному вимірі.

У річному вираженні, в порівнянні з третім кварталом 2015 року, зростання ВВП України в третьому кварталі 2016 року прискорилося до 1,8% після зростання на 1,3% кварталом раніше.