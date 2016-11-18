У Мінфіні запевняють, що в держбюджеті-2017 достатньо коштів для підвищення "мінімалки" до 3200 гривень

У проекті державного бюджету України на 2017 рік, поданому Кабінетом міністрів до Верховної Ради до другого читання, буде достатньо коштів для підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі - до 3,2 тис. грн, заявив заступник міністра фінансів України Євген Капінус в ефірі «Громадського телебачення».

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За його словами, найбільші зміни в оновленому проекті пов'язані саме з підвищенням мінімальної зарплати до 3,2 тис. грн, а також Кабмін врахував низку пропозицій профільного парламентського комітету, включаючи виділення додаткових ресурсів у сфері охорони здоров'я.

«28,5 млрд грн - це ті кошти, які будуть виділені додатково (у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати - УНІАН). Але по факту ці кошти будуть повністю збалансовані за рахунок зростання ЄСВ (єдиного соціального внеску - УНІАН) і відповідного зниження видаткової частини з компенсацій Пенсійному фонду за рахунок зростання надходжень з податку на доходи фізичних осіб», - пояснив Капінус.

За його словами, в результаті підвищення мінімальної зарплати очікується пожвавлення споживчих настроїв українців.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 9 листопада подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік до другого читання.

Доходи держбюджету встановлені у сумі 721,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше показника за попереднім проектом, витрати - 790,4 млрд грн, що також на 15,1 млрд грн більше. Граничний рівень дефіциту залишається на колишньому рівні - 77,5 млрд грн, граничний обсяг держборгу - також на колишньому рівні у 2,296 трлн грн.

Документ передбачає підвищення з 1 січня мінімальної заробітної плати удвічі - до 3,2 тис. грн. На ці цілі передбачено додаткові видатки обсягом близько 28,3 млрд грн, що дозволить забезпечити виплату підвищеної заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

Додаткові доходи уряд очікує отримати за рахунок підвищення відрахувань прибутку Національного банку України на 4 млрд грн, дивідендів - на 1,6 млрд грн і зростання податкових надходжень у результаті підвищення зарплати - на 9,4 млрд грн з держбюджету і на 10,9 млрд грн - по місцевих бюджетах.