Кабмін призначив Нефьодова першим заступником глави Мінекономрозвитку

Кабінет міністрів України призначив заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова першим заступником міністра. Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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«Уряд призначив Максима Нефьодова першим заступником міністра економрозвитку. Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю», - повідомив Столярчук.

Пізніше в Мінекономрозвитку повідомили, що на новій посаді Нефьодов опікуватиметься питаннями реформи держпідприємств, розвитком аукціонів ProZorro. Водночас у міністерстві зазначили, що звільнення Ковалів пов'язано з її переходом на нову роботу.

«Нефьодов має великий досвід в інвестиційній сфері і корпоративних фінансах. У числі його досягнень на посаді заступника міністра - успішна реалізація пілотного проекту державних закупівель ProZorro, який став обов'язковим і дозволив заощадити близько 6,5 млрд грн бюджетних коштів.

Раніше Юлія Ковалів, призначена навесні 2015 року на посаду першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України, повідомила, що залишає міністерство і має намір очолити Офіс Національного інвестиційного ради при президенті України.