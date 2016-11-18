ПриватБанк почав продаж "новорічних" квитків

Сьогодні у відділеннях ПриватБанку, терміналах самообслуговування, Приват24 і на сайті bilet.pb.ua ще можна купити квитки на період свят і канікул, але кількість вільних місць на популярних туристичних напрямках зменшується з кожним днем.

«Сьогодні у наших клієнтів є можливість вдало спланувати свою святкову подорож, купивши за декілька кліків квиток на поїзд через свій смартфон, комп'ютер або найближчий термінал самообслуговування, – говорить керівник напряму «Платежі та перекази» ПриватБанку Михайло Рогальський. – Усі наявні квитки на потяги доступні у вільному продажі, але сьогодні потрібно поквапитися, щоб встигнути придбати квитки до свят».

Продаж квитків на «новорічні» напрямки стартувала в усіх відділеннях, терміналах самообслуговування банку, а також на спеціальному сайті bilet.pb.ua і Приват24. Продаж квитків відкривається за 45 діб до дати відправлення поїзда, електронний квиток з QR-кодом дає право проїзду в поїзді без обміну на «паперовий» квиток. Крім залізничних квитків, ПриватБанк дає можливість швидко та зручно купити квитки на автобус і літак у будь-якому напрямку по Україні та за кордон.