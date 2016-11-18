Всьому виною "сіра економіка": у Нацбанку назвали причини дорогого долара в обмінниках

Курс гривні до іноземних валют на готівковому валютному ринку часто залежить від попиту так званої сірої економіки, заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій в ефірі EspresoTV.

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За його словами, на сьогодні підвищений попит на готівковому валютному ринку сформували в основному дрібні і середні підприємства, що працюють в агросекторі, які, як правило, восени-взимку скуповують валюту за рахунок виручки від продажу врожаю за готівку, а навесні і влітку, коли йде посівна компанія, продають готівковий долар, таким чином знижуючи його вартість.

«Ми бачимо цю тенденцію кілька років поспіль. На жаль, це питання не до Національного банку, а до правоохоронних органів та податкової, - зазначив Чурій. - На сьогодні Національний банк безпосередньо не впливає на курс гривні, тому що курс гривні - це по суті ціна грошей, яка коливається залежно від попиту і пропозиції, як і на будь-який інший товар».

Він пояснив, що для згладжування коливань курсу регулятор використовує валютні інтервенції, як це було на валютному аукціоні 16 листопада, під час якого регулятор продав банкам 33,6 млн дол. "Причини цих коливань були політичними. Ми не бачили жодних економічних підстав для такого зростання курсу долара, тому ми вирішили згладити коливання, і, як ми бачимо, курс дещо стабілізувався», - сказав Чурій.

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З іншого боку, як зазначив представник НБУ, інтервенції використовуються для поповнення міжнародних резервів, що вкрай важливо для стабільності фінансової системи. «Чим більші наші золотовалютні резерви, тим більша стабільність всієї фінансової системи. Чому так? Кредити, які ми отримуємо від Міжнародного валютного фонду, потрібно віддавати. Водночас, купуючи валюту, ми фактично купуємо її назавжди і можемо вільно її використовувати для проведення інтервенцій у нестабільних ситуаціях», - резюмував Чурій.

Як повідомляв УНІАН, в четвер, 17 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,98/26,03 грн/дол. Середньозважений курс на міжбанку, за даними НБУ, на цю годину встановився на рівні 26,0534 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США, зафіксований у лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.