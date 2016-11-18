Гривня повертає втрачені позиції: на міжбанку 25,90 за долар

У п'ятницю, 18 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,86/25,90 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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Таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів національна валюта зміцнилася до долара США на 12 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,4167/27,4591 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3969/0,3978 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 25,9359 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 92 угоди на суму 36,08 млн дол.