Гройсман: Я б хотів, щоб Україна могла дозволити собі обійтися без зовнішньої фіндопомоги

Україна може обійтися без зовнішньої фінансової допомоги, але лише у разі прискореного економічного зростання, досягнення якого, разом з тим, залишається вельми реальним для нашої країни.

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Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі «Радіо Свобода».

«Я б хотів, щоб Україна могла дозволити собі обійтися без зовнішньої фінансової допомоги. Але для цього нам потрібне прискорене економічне зростання. А для цього потрібно вирішити багато завдань. Це і дерегуляція, і приватизація, і зміна менеджменту держкомпаній, і інвестиції. Нам треба знайти можливості, щоб створити реальні умови кредитування реального сектора - про це я розмовляю з Нацбанком. Нам треба відроджувати промисловість», - сказав Гройсман.

Як повідомив УНІАН, у 2017 році Україна розраховує отримати тільки по лінії ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду близько 5,4 млрд дол. у рамках кредитування української економіки за чотирирічною програмою EFF. Також фінансування може прийти по лінії Європейського Союзу в рамках програми макрофінансової допомоги з обсягом фінансування 1,8 млрд євро. Разом з тим, обсяг прямих інвестицій, що уряд розраховує залучити в 2017 році, становить близько 3-5 млрд дол. Зростання економіки в 2017 році уряд прогнозує на рівні 3%. Прогнози ключових кредиторів і міжнародних рейтингових агентств трохи нижче - 2-2,5%.