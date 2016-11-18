Уряд обіцяє монетизувати пільги ветеранам

Уряд розробляє законопроект про монетизації пільг ветеранам війни і антитерористичної операції, повідомила прес-служба Мі нистерства соціальної політики з посиланням на главу відомства Андрія Реву.

"Іншого виходу немає. Не повинно бути приниження, з одного боку, ветерана війни, учасника АТО. А з іншого боку - не підприємець має бути загнаним у таку ситуацію, коли держава встановила пільгу і забула за це заплатити. Кошти треба платити самому ветерану. Ми даємо йому грошову компенсацію за пільги, а він за своїм розсудом її використовує", - цитує Реву прес-служба.

Як наголошується в повідомленні, в уряді йде підготовка відповідного законопроекту, розробка якого закладена в операційний план роботи уряду на четвертий квартал 2016 року.

Міністр зазначив, що найбільш показовою є проблема пільгового проїзду ветеранів в громадському транспорті. Згідно з нормативними актами, перевізники повинні отримувати компенсацію за те, що безкоштовно перевозять ветеранів. Однак дуже часто в бюджет не закладаються відповідні витрати, і ніхто не компенсує витрати перевізників.

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З іншого боку, експерти часто зазначають, що відсутність налагодженої системи контролю кількості перевезених пасажирів не дозволяє визначити, які витрати на пільговий проїзд несуть перевізники. Це може призвести до зловживань та неефективного використання бюджетних коштів.

Як повідомляв УНІАН, міністр соціальної політики Андрій Рева влітку поточного року заявляв, що відповідний законопроект про монетизації пільг вже розроблено його міністерством і до кінця року буде представлений в парламенті, після того, як його схвалять на засіданні Кабміну.

Як пояснював Рева, в Україні з радянських часів залишилося безліч пільг для різних верств населення. Однак скористатися ними в рівній мірі можуть не всі. Наприклад, пільговий проїзд у міському транспорті не має особливого значення для жителів сіл, які таке право використовують вкрай рідко, хоч і мають його нарівні з міськими жителями.

Тому міністр вважає справедливим замість пільг надати людям однакові суми грошей, а на що їх витратити, громадяни вирішать самі.