У РФ падіння зарплат відбувається на тлі самої масштабної з 1998 року кризи, обвалу рубля, а також зниження реальних доходів населення протягом двох останніх років, передає ПРАЙМ.

За даними експертів Вищої школи економіки, середня зарплата в РФ з 2011 року знизилася майже на 30% — до 558 доларів. У доларовому вираженні це вдвічі нижче низки колишніх соціалістичних країн Центральної та Східної Європи. Так, середня зарплата в Чехії – понад 1200 доларів, в Угорщині – 1031 долар, Польщі - 1037 доларів. У Китаї на кінець 2015 року середня зарплата дорівнювала 740 доларів в місяць за тодішнім курсом.

Таким чином, зарплати росіян вперше з царських часів у доларовому вираженні стали нижче китайських, свідчать дані дослідження "Ренесанс Капіталу".

Читайте такожНегативні очікування росіян посилюються: люди запасаються продуктамиЦе стало причиною підвищеної уваги іноземних компаній до російської економіки, відзначають експерти. Такі компанії, як південнокорейська Samsung Electronics Co. і американська Mars Inc. вже присутні на російському ринку. Вони розширюють виробництво і починають експортувати зроблені в РФ товари.

Великі російські та зарубіжні ритейлери нарощують замовлення товарів під своїм брендом у російських виробників або будують власні виробництва. Російських постачальників шукають такі компанії, як Modis, Zara, Sela і "Глорія Джинс". Компанія IKEA також стала експортувати з РФ до Китаю і скандинавські країни оббивні матеріали і металеві ліжка.

Експерти вважають, що з урахуванням низької вартості товарів, ресурсів і праці у Росії є всі шанси стати видатним регіональним гравцем на промисловому ринку. Навіть те, що РФ ближче до Європи, ніж Китай, грає на користь Росії – транспортні витрати компаній стають менше.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році у зв'язку з анексією Криму і подіями на сході України, США і Євросоюз ввели проти Росії три пакета економічних санкцій, які включають в себе обмеження доступу найбільших російських компаній і банків до західних ринків капіталу. Також була введена заборона на співпрацю з Росією у різних сферах діяльності.