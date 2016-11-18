У МВФ розповіли про результати роботи своєї місії в Україні

Ухвалення урядового проекту державного бюджету на 2017 рік, сформованого з урахуванням орієнтирів реформ, схвалених ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом, є однією з умов успішного завершення третього перегляду загальної програми реформ між Україною і МВФ, прийнятої в березні 2015 року.

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Про це йдеться у заяві місії МВФ, яка завершила свою роботу в Києві.

«Місія провела конструктивні дискусії з владою про те, що потрібно зробити для завершення Третього перегляду програми EFF. І хоча країна демонструє значний прогрес, визначені кроки необхідно зробити для закріплення фінансової стабільності в середньостроковій перспективі. У їх числі - прийняття проекту держбюджету на 2017 рік, збереження фінансової стабільності та боротьба з корупцією. Дискусії з цих питань продовжаться», - йдеться у заяві.

Водночас, у заяві зазначається, що викладена точка зору «не обов'язково збігається з думкою Ради директорів МВФ».

Тим не менш, на думку голови місії Фонду Рона ванн Рудена, зараз Україна повинна сфокусуватися на реформу державного сектора, поліпшення ділового клімату, досягнення реальних результатів у боротьбі з корупцією, гальмує економічний підйом.

«Потрібно довести, що заявлене підвищення зарплат (мінімальної зарплати до 3200 грн - УНІАН) буде відповідати зростанню продуктивності праці, збереженню конкурентоспроможності ринку, - цитує Рудена прес-офіс МВФ. - Необхідна подальша фіскальна консолідація, проведення пенсійної реформи та поліпшення податкового адміністрування поряд з якісним контролем державних витрат. У монетарній політиці необхідно знижувати інфляцію, відновлювати обсяги держрезервів і оживляти банківське кредитування».

У МВФ підкреслюють, що досягнення поставлених цілей, а саме - перетворення стабілізації досягнутої в стійке економічне зростання - це непросте завдання. Раніше вона завжди була викликом, і зупинка реформ лише поглиблювала кризові явища в економіці.

«Влада повинні бути єдині у своєму прагненні продовжувати реформи, чинити опір тиску популістів і представників різних груп інтересів, - упевнені в МВФ. - Україна досягла чималого шляхом формування декількох органів влади у сфері боротьби з корупцією, а також проведення кампанії з декларації майна вищих чиновників держави. Однак результатів реальної боротьби з корупціонерами країна поки не досягла».

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 млрд дол. у вересні поточного року - після більш ніж річної перерви. Рада директорів Фонду 14 вересня повідомив про завершення другого перегляду програми співробітництва з Україною і прийняв рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Два попередніх траншу Україна отримала в 2015 році. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування склав 7,62 млрд дол.

Зараз йде Третій перегляд програми, результатом якого може стати виділення нашій країні четвертого кредитного траншу за програмою у розмірі 1,3 млрд дол. Уряд розраховує, що ці кошти можуть прийти в Україну вже до кінця року, проте ймовірність такого сценарію залишається невисокою.